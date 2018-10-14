Украинский комплект "БУК М1" и танк "Оплот" - стартовала выставка нашей техники

В День защитника Украины в Киеве на Михайловской площади открылась выставка военной техники.
На выставке - около 60 единиц техники Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Среди представленных образцов - самоходная пушка "Пион", танк БМ "Оплот", боевая бронированная колесная машина "Дозор - Б", зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1", пиротехническая машина легкого типа "Казак ПМ-Л", санитарная машина.
Посетители могут ознакомиться с несколькими видами бронетранспортеров, танков, бронированных боевых машин, грузовых автомобилей.
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Фото с места события:
Выставка военной техники будет проходит 14 и 15 октября.
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