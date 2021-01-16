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суббота, 16 января 2021 07:45

Украинских войнов вывели из ДАПа
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16 января в Украине чтят память киборгов - военных и добровольцев, которые отдали свои жизни при защите Донецкого аэропорта.

Героическая оборона стратегически важной позиции началась 26 мая 2014-го и продолжалась 242 дня.

В здании и прилегающем поселке Пески воевали спецназовцы 3 отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригады, 57 отдельного мотопехотной бригады, 90 отдельного аэромобильного и 74 отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1", бойцы Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и многие другие.

Во время обороны здания погибло 200 украинских защитников. Россияне потеряли более 800 боевиков.

Разговоры о целесообразности обороны комплекса ходят до сих пор.

Писатель и бывший участник АТО Юрий Руденко рассказал Gazeta.ua о том, как наши добровольцы испортили имидж российских военных.

Автор: Сергей Лойко
  Юрий Руденко - ветеран АТО, писатель, автор программы "История Войны". К российского вторжения в Украину - монтажник антенн
Юрий Руденко - ветеран АТО, писатель, автор программы "История Войны". К российского вторжения в Украину - монтажник антенн

Стоило держать ДАП 242 дня?

Перед чемпионатом Европы по футболу реконструировали взлетно-посадочную полосу. Она имела длину почти 4 километра и ширину около 60 метров. Могла принимать любой самолет. Это сделало из нее стратегически важный объект. В начале российского вторжения силами спецназа его взяли под контроль. ДАП рассматривали и мы и россияне как плацдарм для продвижения в город. Есть важный момент: РФ несколько раз пыталась ввести на Донбасс свою авиацию. После подписания 1-го Минска 60 бортов подвели к границе. Все это сопровождалось странными заявлениями и выставками на оккупированных территориях. Были заявления о том, что боевики захватили самолеты и планируют ними воевать. То, что мы захватили аэропорт, сделало невозможным введение российской авиации.

Кроме этого линию разграничения нарисовали так, чтобы аэропорт находился под контролем русских. Но ДАП уже стал символом и плацдармом. Все медиа рассказывали о нем и отводить оттуда войска было бы на тот момент сложно. Просто потому, что в новостях рассказывали о том, какие там идут бои и как наши нарезают россиян. Власти было бы сложно объяснить, почему с такой важной позиции вывели солдат.

Весной, когда 26-го мая 2014 наши отвоевали здание Донецкого аэропорта. Есть один нюанс - между аэропортом и Авдеевкой почти ничего не было. Никаких позиций. Если бы не ДАП и киборги, то россияне пошли бы дальше. Благодаря ему построили линию обороны, которая прикрывает ту же Авдеевку.

Был случай у Зенита - бригада боевиков заблудилась, проехали через позиции - был туман, похожая техника. Затем проехали к другому блокпосту, а поняв что произошло - поехали обратно. Тогда и начался бой. Не было бы на аэропорте позиций, то они бы заняли и Авдеевку, и Пески и все, что бы захотели.

А в процессе боевых действий ДАП разрушалась. Их оборонительная эффективность была низкой, особенно здания нового терминала, состоявшее из стекла и гипсокартона.

Автор: Сергей Лойко
  Ротации были опасны потому киборги удались на хитрость и сохранили много жизней
Ротации были опасны потому киборги удались на хитрость и сохранили много жизней

Мы не имели возможности его, держать, идти вперед, а россияне могли нас окружить.

Зима 2014-2015 годов была агонией. Несколько раз пробовали договориться о перемирии, о так называемой артиллерийскую тишину. Попытки стабилизировать ситуацию в таком виде, как есть: терминал наш, а вспомогательные здания нет, они не приводили к желаемому результату. В своих интервью кураторы и медийные головы работали по стандартной российской практикой - заявляли, что Моторола (русский Арсен Павлов ликвидирован 16 октября 2016) просто не выполняет приказы.

Все мы понимаем, что боевики выполняли тайные команды и получали обеспечения.

Россияне пытались занять аэропорт или для легитимизации своей авиации, или к захвату Авдеевки, или для оттиска наших войск.

Есть информация о том, что наше командование хотело подорвать комплекс. Эта позиция была сложной всем, а особенно логистикой - большинство потерь мы получали на ротации. Но с политически медийных соображений, или по каким-то другие проблемы этого не вышло.

Здесь важный момент - в сложившихся условиях наши военные использовали те условия в свою пользу. Там разработали эффективную систему артиллерийской противодействия. ДАП забирал на себя большое количество сил гибридных войск РФ.

Там их и утилизировали. Наши киборги докладывали о большом количестве потерь среди местных боевиков и российских добровольцев. Были и мертвые кадровые военные. Если последних считали, то других - нет.

Но зимой мы не могли эффективно продвинуться вперед, а они не смогли. При этом есть важный нюанс - подрыв терминала был осуществлен после того, как россияне пообещали подорвать наших воинов. Конечно, врага никто не послушал, а они таки взорвали. И вот в тот момент ситуация вокруг аэропорта активизировалась разработали операцию, чтобы расширить сферу влияния. Начали штурмовать Иверский монастырь, где были позиции боевиков, пошли в сторону Спартака, Шахты Бутовки.

Автор: Сергей Лойко
  Украинские воины держали оборону Донецкого аэропорта 242 дня
Украинские воины держали оборону Донецкого аэропорта 242 дня

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Что сейчас с этим объектом?

Территория взлетно-посадочной полосы под нашим и враждебным контролем. Полоса в плохом состоянии, но даже была бы в хорошем - ни один самолет бы туда сесть не смог.

Кстати нашу уничтоженную технику боевики разобрали на металл. Летали над ним коптером и показывали, что все чисто, как подметено.

Изюминкой является российский танк Т-72, ​​подбитый Межевикина (Евгений Межевикина на позывной Адам - ​​этнический русский, военный 93-й ОМБр ВСУ Холодный Яр). Этот танк является символом обороны ДАП и он стоит в зоне досягаемости нашего оружия. Наши контролируют ту территорию и русские его не могут собрать.

Это как физический границу - где подбитой техники нет, - там от нас не долетает.

Как происходили ротации?

Через границы боевиков. Основные потери мы несли через ротации. Получилось так, что мы все же за мир и оперируя такими заявлениями, применяя ОБСЕ мы обезопасили наших воинов.

Я еще раз говорю - львиная доля потерь была как раз во время ротаций.

Наши приспособились и стали контрабандой возить боеприпасы. Ну да, у нас на Украине очень развита культура нелегальной перевозки чего-либо, будь куда.

Это продолжалось не долго, но наши потери снизились, а их - наоборот. Оно выглядит как позор и предательство, а на самом деле мы сохранили много жизней. Что и показала статистика.

Все закончились, когда боевики поняли, что что-то не так, потому что боеприпасы не заканчиваются. Вот боевики заканчиваются, а украинские боеприпасы - нет. Вот и прекратились такие поездки.

Автор: Сергей Лойко
  Россияне не ожидали, что противник не испугается и будет сопротивляться. Прозвали наших воинов киборгами
Россияне не ожидали, что противник не испугается и будет сопротивляться. Прозвали наших воинов киборгами

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Какую роль сыграл ДАП для общества?

Первый бой за ДАП, который состоялся 26 мая 2014-го года показал нашему обществу на что способны ВСУ. С этого дня мы перестали бояться российскую армию.

Раньше люди представляли себе кадыровцев как неких Рэмбо, а наших солдат держали за мальчиков. Весной 2014-го года была череда потерь, 22 или 23 мая мы несли потери. Это были первые погибшие и таким традедиям уделялось много внимания. Контроль над аэропортом был победой. Наше командование и военные показали высокий профессионализм. Получилось так, что русские в тот день подогнали под ДАП большое количество их журналистов и поражение россиян видел почти весь мир.

Плюс на всей арене боевых действий аэропорт был центром относительно хороших новостей. Да, там гибли наши солдаты, но их погибало меньше, чем русских. Кроме этого большую роль сыграло постоянное наглость россиян, что вот-вот они захватят ДАП, а в итоге не захватывали.

Они несли потери, которые было видно. Зритель видел обе стороны, а их журналисты еще и подыграли нам. Благодаря этому освещению маленький ДАП стал медийным центром войны. Несмотря на то, что на других позициях шли более ожесточенные бои. Для примера на Луганском аэропорту было больше боевиков, вражеской техники, еще и шли параллельно. Однако на слуху был Донецкий аэропорт.

Как появились киборги?

Киборг это отсилка к фильму Терминатор в пиратском переводе. Там использовали гражданских и так называемых добровольцев. Некоторые из них даже школу не закончили и этот фильм для них стал знаковым. Уже потом, когда этот миф стал постоянным ему начали подыгрывать наши.

Кто-то из боевиков наверное увлекся нашими. Это нормально на войне - уважать своего врага. Наверняка кто-то из них ляпнул, что там не люди, а киборги.

Плюс наши хорошо воевали, а те пошли в полную "советчину". А потом они начали придумывать. Надумали сеть подземных коммуникаций, откуда киборги идут в аэропорт.

Украинские воины держали оборону Донецкого аэропорта 242 дня
Фото: Сергей Лойко
Защищать Украину от русских шли простые люди - учителя, преподаватели университетов, певцы, художники
Ротации были опасны потому киборги удались на хитрость и сохранили много жизней
Россияне даже не ожидали, что им дадут отпор
Россияне не ожидали, что противник не испугается и будет сопротивляться. Прозвали наших воинов киборгами

Как ДАП повлиял на восприятие нашей армии?

Мы стали интересными для всех. Правильные действия подразделений подняли боевой дух. Все видели соотношение потерь, несмотря на то, что боевики скрывали свои, мы - нет. Как я уже говорил: новый терминал - это гипсокартонных здание. В ней нормальная армия воевать не станет. А наши смогли.

Через концентрированное медийное освещение о наших защитников знали все. Даже те, кто "за мир".

Автор: Сергей Лойко
  Общество начало увлекаться нашими военными
Общество начало увлекаться нашими военными

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа

Как защитники ДАПа испортили имидж российской армии?

Это показало прежде всего нашем солдату, что русский солдат - это мешок из мяса и его можно уничтожить.

До войны мы считали русских непобедимыми благодаря фильму о российском спецназе, десант, армию. Рядовой гражданин считал их за своих.

Когда началась война люди их сначала боялись.

А сами боевички в это время совершали военные преступления и не стеснялись выкладывать это в интернет. Они просто думали, что Россия их прикроет. А благодаря журналистам, которые снимали применения живых щитов, пытки, убийство Броневицкого об этом узнала последняя домохозяйка.

И все сразу увидели что из себя представляют российские военные.

Благодаря медийности о Луганском аэропорте не знает никто, потому что там не было корреспондентов, а вот проо ДАП знает весь мир. Если бы эти бои шли где-то в поле, или позиции менялись никто об этом бы не знал.

Кстати 26-го мая погибли 24 российских наемники, От испуга Бородай даже признался, что там воюют русские. То есть они даже скрыть их не смогли.

В ходе ожесточенных боев с русскими оккупантами 13 января 2015 года обвалилась диспетчерская башня Донецкого аэропорта. Здание обстреливали из танков и артиллерии.

До войны с этой башни руководили приземлением и взлетом самолетов. От работы диспетчеров зависели жизни тысяч людей.

Автор: София Староконь
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Дата
16
января

Украинских войнов вывели из ДАПа

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