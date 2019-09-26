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четверг, 26 сентября 2019 20:20

Украинских военных обстреляли из запрещенных минометов, есть раненый

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Украинских военных обстреляли из запрещенных минометов, есть раненый
Боевики 7 раз обстреляли украинских военных. Фото: Glavkom

На Донбассе от начала суток боевики 7 раз обстреляли украинские позиции.

Вооруженные формирования РФ и ее наемники использовали запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, снайперское и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска - из стрелкового оружия, неподалеку Новогнатовки с направления Стилы - с противотанкового ракетного комплекса; вблизи Водяного с направления Ужовки - с автоматической гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Марьинки с направления Трудовского - из снайперского оружия; вблизи Красногоровки с направления Старомихайловки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: дважды вблизи Новолуганского с направления Доломитного - из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

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Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил оккупацию Донбасса с ситуацией в Приднестровье, а Минские договоренности - с документами о федерализации. Добавил, что РФ не станет идти навстречу, пока оккупированным территориям не предоставят "особый статус".

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