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среда, 05 февраля 2020 07:29

Украинские защитники выстояли перед жесткими обстрелами оккупантов

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Украинские защитники выстояли перед жесткими обстрелами оккупантов
Боевики 12 раз обстреляли наших военных из запрещенного оружия. Униан

Боевики 12 раз обстреляли наших военных из запрещенных Минского договоренностями минометов, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия за минувшие сутки.

Фиксировали обстрелы вблизи Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Песков, Старогнатовки, Новотошкинського, Травневого, Орехового, Новолуганско, сообщают в штабе Объединенных сил.

Потерь среди украинских защитников не было.

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С началом этого сутки российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия дважды открывали огонь по военным Новотроицкого.

За текущие сутки потерь нет.

3 февраля один украинский защитник был ранен, еще один получил боевое травмирования,

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