Украинские защитники на Донбассе нанесли урон оккупантам

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
Просмотров: 1494
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1728
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 945
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1431
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1233
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1863
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1602
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3582
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2430
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
4
10
7
3
12
Работает снайпер: минус один террорист на Донбассе
Работает снайпер: минус один террорист на Донбассе
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
На Донбассе началась операция Объединенных сил
На Донбассе началась операция Объединенных сил
Боевики обстреляли населенный пункт
Боевики обстреляли населенный пункт
Детский лагерь превратили в масштабный схрон военной техники и оружия
Детский лагерь превратили в масштабный схрон военной техники и оружия
Видео
Все видео
СБУ задержала российского шпиона
СБУ задержала российского шпиона
Украинские военные уничтожили огневую точку боевиков - видео
Украинские военные уничтожили огневую точку боевиков - видео
В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв
В оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Минобразования и науки заменило урок о российской агрессии на видео с Усиком
Ожидаемая месть: украинские военные взорвали командирский внедорожник окупантов
Ожидаемая месть: украинские военные взорвали командирский внедорожник окупантов
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1206
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1152
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3717
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2574
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1593
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 1017
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
четверг, 07 мая 2020 07:37

Украинские защитники на Донбассе нанесли урон оккупантам

  Комментировать
Украинские защитники на Донбассе нанесли урон оккупантам
Наши военнослужащие прицельным огнем заставляли противника отказаться от обстрелов Фото: facebook.com/61opebr/

6 мая противник нарушил режим прекращения огня 8 раз. Вооруженные формирования РФ обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Основное количество обстрелов было в районе ответственности группировки "Восток": возле Авдеевки, Павлополя, Песков, Тарамчука, Каменки.

Наши военнослужащие прицельным огнем заставляли противника отказаться от обстрелов, сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности группировки "Север", российские наемники вели огонь по защитникам возле Попасной.

Один наш военнослужащий был ранен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики в ответ на провокации получили двух "300-х"

Украинские военные уничтожили 2 оккупантов, 3 ранили. Ситуация остается контролируемой.

6 мая вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. По сообщению пресс-службы ООС, противник применил автоматические станковые гранатометы против украинских защитников у Павлополя Донецкой области. Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил осколочное ранение.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские защитники на Донбассе нанесли урон оккупантам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
 1 Просмотров: 30537
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 25407
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери Просмотров: 18244
В российском городе умер украинский узник
В российском городе умер украинский узник
 1 Просмотров: 11322
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 10494
Донбасс
На Донбассе ранили украинского военного
На Донбассе ранили украинского военного Просмотров: 54
Освобожденного из плена боевиков украинца отправили за решетку
Освобожденного из плена боевиков украинца отправили за решетку Просмотров: 1557
Оккупанты ранили украинского защитника
Оккупанты ранили украинского защитника Просмотров: 36
СБУ задержала российского шпиона
СБУ задержала российского шпиона
 Просмотров: 621
Ермак официально зовет в Трехстороннюю контактную группу представителей ОРДЛО
Ермак официально зовет в Трехстороннюю контактную группу представителей ОРДЛО 1 Просмотров: 1575
Больше всего комментируют
6
Украинцам планируют поднять цены на электроэнергию: подробности
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
5
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
4
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
3
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
Голосов: 7514
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua