Украинские защитники на Донбассе нанесли урон оккупантам

Наши военнослужащие прицельным огнем заставляли противника отказаться от обстрелов Фото: facebook.com/61opebr/

6 мая противник нарушил режим прекращения огня 8 раз. Вооруженные формирования РФ обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Основное количество обстрелов было в районе ответственности группировки "Восток": возле Авдеевки, Павлополя, Песков, Тарамчука, Каменки.

Наши военнослужащие прицельным огнем заставляли противника отказаться от обстрелов, сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности группировки "Север", российские наемники вели огонь по защитникам возле Попасной.

Один наш военнослужащий был ранен.

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Украинские военные уничтожили 2 оккупантов, 3 ранили. Ситуация остается контролируемой.

6 мая вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. По сообщению пресс-службы ООС, противник применил автоматические станковые гранатометы против украинских защитников у Павлополя Донецкой области. Вследствие вражеских обстрелов один украинский воин получил осколочное ранение.