Украинские воины за предыдущие сутки подверглись и отбили 15 обстрелов от оккупантов

Вооруженные формирования РФ за прошедшие сутки, 29 апреля, 15 раз обстреляли позиции ОС.
12 нарушений режима прекращения огня было в районе ответственности группировки "Восток": неподалеку Верхнеторецком, Новомихайловка, Водяного, Павлополь, Гнутово, Старогнатовка, Тарамчук, Авдеевки, Марьинки. Подразделения ОС своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации прицельным огнем, сообщают в штабе ООС.
В районе ответственности группировки "Север" вооруженные формирования РФ нанесли 3 обстрелы: вблизи Новотошковское, Орехово, Новозвановка.
Один украинский воин получил боевое травмирования.
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Удерживая оборону, наши военнослужащие прошедшие сутки действовали решительно и дали враждебным подразделениям достойный отпор.
Украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и не менее 2 ранили.
Вооруженные формирования РФ обстреляли окрестности населенного пункта Золотое-4. "Открыв огонь из жилых кварталов оккупированного Золотого-5, захватчики подвергли опасности мирных граждан, проживающих вблизи линии соприкосновения", - сообщает пресс-центр штаба ООС.
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