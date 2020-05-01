Украинские воины унижтожили двух русских наемников

За текущие сутки вооруженные формирования РФ уже 9 раз нарушили режим прекращения огня. Фото: reuters

30 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военных получили ранения. Им предоставили медицинскую помощь, находятся в удовлетворительном состоянии.

ВСУ отвечали на обстрелы противника. Пророссийские боевики понесли существенные потери: 2 человека погибли еще 3 ранены.

Оккупанты обстреливали наши позиции с запрещенной минскими соглашениями оружия, артиллерийских систем, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресштабе ООС в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел наших позиций близ города Павлополь, Песков, Каменки, Авдеевки, Тарамчука, Красногоровки.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи города Новотошковское, Новоалександровки, Новозвановка, Хутора Свободного, Новгородского.

За текущие сутки вооруженные формирования РФ уже 9 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстреливал наши позиции неподалеку Богдановки и Водяного. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники дважды вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Крымского и Южного.

30 апреля министры иностранных дел стран "нормандского формата" провели видео-конференцию.