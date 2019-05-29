Украинские военные уничтожили 3 оккупанта

28 мая трех оккупантов уничтожили, еще одного - ранили. Фото: mil.gov.ua

28 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз - применив вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 9 раз обстрелял позиции Объединенных сил, "Север" - дважды.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 28 мая 3 оккупанта уничтожили, еще одного - ранили.

Оккупант Игорь Стрелков-Гиркин, руководивший захватом Донбасса, признался, что использовал "живой щит" из местного населения. Дал интервью, в котором рассказал, как он с подчиненными прятались в жилых кварталах.