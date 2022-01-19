Украинские военные сообщили обнадеживающие новости с фронта

За прошедшие сутки, 18 января, на Донбассе не зафиксировали ни одного нарушения режима прекращения огня российскими оккупантами.
Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
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По состоянию на 07:00 19 января со стороны российских боевиков нарушений режима тишины также не было.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в штабе.
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