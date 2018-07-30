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понедельник, 30 июля 2018 11:56

Украинские военные покорили самую высокую гору Европы
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Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады покорили самую высокую гору Европы - Монблан
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
Покорение Монблана украинскими солдатами
Вид с горы Монблан, что является самым высоким шпилем Альп и Европы

Воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады покорили самую высокую гору Европы - Монблан.

Самый высокий шпиль Альп находится на границе Франции и Италии.

"Украинские военнослужащие работают над своим профессионализмом и подготовкой и готовы преодолевать любые препятствия", - сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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В Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16. Уже в ближайшее время огнемет поставят в армию, что значительно усилит военную мощь украинских подразделений.

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