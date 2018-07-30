Украинские военные покорили самую высокую гору Европы

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады покорили самую высокую гору Европы - Монблан.

Самый высокий шпиль Альп находится на границе Франции и Италии.

"Украинские военнослужащие работают над своим профессионализмом и подготовкой и готовы преодолевать любые препятствия", - сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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В Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16. Уже в ближайшее время огнемет поставят в армию, что значительно усилит военную мощь украинских подразделений.