Украинские военные покорили самую высокую гору Европы

Воины 10-й отдельной горно-штурмовой бригады покорили самую высокую гору Европы - Монблан.
Самый высокий шпиль Альп находится на границе Франции и Италии.
"Украинские военнослужащие работают над своим профессионализмом и подготовкой и готовы преодолевать любые препятствия", - сообщает Генеральный штаб ВСУ.
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В Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнеметов РПО-16. Уже в ближайшее время огнемет поставят в армию, что значительно усилит военную мощь украинских подразделений.
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