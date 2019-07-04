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четверг, 04 июля 2019 07:26

Украинские военные ответили на обстрел. В боевиков 7 раненых и один труп

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Украинские военные ответили на обстрел. В боевиков 7 раненых и один труп
Ранили 5 украинских военных. Фото: Фейсбук

3 июля вооруженные формирования России 29 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатомета различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил: три раза вблизи ВОДЯНОГО - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; дважды рядом опытных - с ручного противотанкового гранатомета; два раза неподалеку Марьинка - с миномета калибра 82 мм и крупнокалиберного пулемета; дважды окраине Авдеевка - с миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; два раза в районе населенного пункта ЛЕБЕДИНСКОЕ - с станковой противотанкового гранатомета; вблизи Новогригорьевка - со станковой противотанкового гранатомета; окраине Красногоровка - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции наших защитников были обстреляны 16 раз: пять раз вблизи зайцев - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом майский - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды окраине Новолуганское - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза вблизи ЮЖНОГО - с миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта ПОПАСНА - с миномета калибра 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета; окраине майорских - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; дважды рядом НОВГОРОДСКОГО - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов и крупнокалиберного пулемета; вблизи КРЫМСКОГО - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, - сообщили в штабе.

В результате вражеских обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям.

По данным разведке одного оккупанта уничтожены и семеро получили ранения.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

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Россия применяет на Донбассе боеприпасы, запрещенные Женевской конвенцией.
Фрагменты запрещенных в мире кассетных боеприпасов собрали бойцы ВСУ

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