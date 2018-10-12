Украинские военные из воздуха атаковали террористов

Беспилотник ВСУ сбросил фугас на позиции террористов. Фото: Факты - ICTV

Украинские военные из воздуха атаковали боевиков на Донбассе.

С беспилотника сбросили фугас на позиции террористов, написал волонтер Юрий Мысягин в Facebook.

"Я им не завидую, потому что с завидной регулярностью по ним с воздуха прилетает "от небесной канцелярии". Уничтожается все: техника, живая сила, опорники и все, что "шахтеры и трактористы" нашли в шахтах.

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Осколки "зашли" в помещение. 2-300. У одного "тракториста" не работает лицо и ноги, у другого "шахтера" шея и грудь", - сообщил Мысягин.

Боевики ЛНР понесли потери - 2 отошли в мир иной. Один из них скончался в больнице от полученного тяжелого ранения.