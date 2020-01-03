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пятница, 10 января 2020 18:30

Украинская модернизация МиГ-29 совершила первый полет

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В конце прошлого года состоялся первый успешный испытательный полет нового модернизированного самолета МиГ-29МУ2.

Сейчас продолжаются летно-конструкторские испытания опытного образца, пишет АрмияInform.

В конце прошлого года опытный образец модернизированного МиГ-29МУ2 был замечен за ангаром.

Автор: АрмияИнформ
  Опытный образец модернизированного истребителя МиГ-29 готовят к государственным испытаниям
Опытный образец модернизированного истребителя МиГ-29 готовят к государственным испытаниям

Модернизация самолета МиГ-29 которая была разработана на Львовском авиационно-ремонтном заводе - МУ2 была проведена с помощью предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса. В результате этой модернизации была усовершенствована возможности самолета по нанесению высокоточных ударов по наземным целям.

На МиГ-29МУ2 возможна установка ракетно-бомбовый вооружение с телевизионными головками наведения типа Х-29Т и КАБ-500КР.

Автор: АрмияИнформ
 

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На самолете установлены системы VOR, ILS, DME - бортовую аппаратуру, которая позволит в автоматическом режиме осуществлять контроль за посадкой самолета и выполнять полеты на международных трассах.

После того как МиГ-29МУ2 совершил первый полет продолжается ряд мероприятий по окончанию которых будут проходить государственные испытания модернизированного на Львовском государственном авиаремонтном заводе самолета.

Автор: АрмияИнформ
  Кабина летчика МиГ-29МУ2
Кабина летчика МиГ-29МУ2

Научно-производственная компания "ВК Система" подготовила очередную партию бронированных медицинских машин на базе МТ-ЛБ для Вооруженных сил Украины.

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Дата
10
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