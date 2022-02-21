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понедельник, 21 февраля 2022 08:58

Украинка умирает в тюрьме оккупантов без жизненно необходимых лекарств

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Гражданка Украины Наталья Зеленина пятый год находится в незаконном заключении на оккупированной территории Донбасса.

Так называемый "верховный суд ДНР" приговорил женщину к 11 годам тюрьмы за "контрабанду наркотиков", сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

Наталья постоянно проживала в Донецке и не могла покинуть родной город после оккупации из-за пожилой мамы. Периодически она выезжала в Винницу, где по государственной программе получала необходимые медицинские препараты, запасы которых у ОРДО закончились.

Автор: t.me/denisovaombudsman
  Гражданка Украины Наталья Зеленина пятый год находится в незаконном заключении Донецкой области
Гражданка Украины Наталья Зеленина пятый год находится в незаконном заключении Донецкой области

"5 ноября 2017 года ее задержали по дороге из Винницы - в селе Оленевка на оккупированной территории Донбасса. Во время проверки вещей обнаружили медпрепараты, назначенные ей врачом, и обвинили Наталию в контрабанде", - рассказала Денисова.

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Почти с первых дней ареста женщина находилась в СИЗО Донецка. Экстренная помощь, которая необходима после прекращения применения препарата, не предоставлялась, что может расцениваться как пытки.

Сейчас Наталию держат в Снежнянской женской исправительной колонии №127, где она также не получает необходимой медицинской помощи в соответствии с назначениями врачей. Только мать занимается дочерью и передает необходимое.

Денисова просит руководство Международного комитета Красного Креста Украины и координатора ОБСЕ вмешаться в ситуацию и способствовать немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью Наталию Зеленину.

Оккупанты в Донецкой области незаконно удерживают в следственном изоляторе украинца 35-летнего Станислава Боранова. Ему полностью изменили паспортные данные, чтобы никто не мог его идентифицировать.

У родных нет никакой связи со Станиславом. Они не видели его больше трех лет. Им известно только о жестоких пытках, которые Станислав пережил на территории секретной тюрьмы "Изоляция" в Донецке.

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