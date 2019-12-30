Украине не стоит публиковать список переданных России боевиков - Лутковская

Валерия Лутковская (слева) была на обмене 29 декабря. Фото: ОПГ

Киеву не стоит публиковать полный список лиц, которых отдал на обмен, считает представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы, ексомбудсмен Украины Валерия Лутковская.

"Я была бы категорическим противницей того, чтобы публиковать полный список, учитывая, что это персональные данные. И я не думаю, что все эти люди успели дать разрешение на публикацию персональных данных и были бы довольны тем, что такие персональные данные публикуют. А вопрос общественного интереса в этом случае еще не изучен. Поэтому честно скажу: не знаю!", - ответила Лутковская в комментарии "Радио Свобода" на вопрос о полном списке людей, которых Украина отдала российской стороне в обмен на освобождение пленных украинских граждан.

Законодательство Украины дает право на разглашение информации с ограниченным доступом, если она представляет значительный общественный интерес.

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Валерия Лутковская подтвердила, что 29 декабря украинская сторона освободила 124 человек, российские гибридные силы на Донбассе - 80, но из них согласились выехать на подконтрольную территорию 76.

Украинская сторона передала в ОРДЛО 5 бывших сотрудников "Беркута", обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской 20 февраля 2014. Также - осужденных по делу о взрыве возле Дворца спорта в Харькове террористов, в результате которого погибли четыре человека.