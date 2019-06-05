Украинцы заняли русский огневую точку

Украинские военные захватили позиции врага вблизи Водяного.

На месте дислокации оккупантов нашли российскую военную форму и оружие, сообщил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на странице в Facebook

Среди всего вооружения, которое оставили русские, украинские бойцы нашли автоматический гранатомет АГС-17, корпус стреляной реактивной противотанковой гранаты РПГ-27 "Таволга".

Фото: Андрей Лысенко

Так же на месте дислокации российских окупационных войск нашли касеты для запрещенных во всем мире противопехотных мин.

Почему россияне решили оставить боевую позицию - неизвестно.

4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов.