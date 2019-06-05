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среда, 05 июня 2019 13:24

Украинцы заняли русский огневую точку
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Украинские военные захватили позиции врага вблизи Водяного.

На месте дислокации оккупантов нашли российскую военную форму и оружие, сообщил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на странице в Facebook

Среди всего вооружения, которое оставили русские, украинские бойцы нашли автоматический гранатомет АГС-17, корпус стреляной реактивной противотанковой гранаты РПГ-27 "Таволга".

Украинские военные заняли заброшенную российскими боевиками огневую позицию. Враг покинул ее по неизвестной причине, однако оставил немало доказательств военных преступлений для дачи показаний против России в Международном суде
Фото: Андрей Лысенко
Контейнер от ручного противотанкового гранатомета
Контейнер для дистанционного минирования запрещенными в мире противопехотными минами
Обнаружен на вражеским позициям пулемет АГС-17

Так же на месте дислокации российских окупационных войск нашли касеты для запрещенных во всем мире противопехотных мин.

Почему россияне решили оставить боевую позицию - неизвестно.

4 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов.

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Дата
05
июня

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