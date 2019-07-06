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суббота, 06 июля 2019 17:21

Украинцы спасали святыни из горящего храма, пока в них стреляли боевики
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Боевой снаряд попал в храм УПЦ в Донецке
Фото: Донецкая епархия УПЦ
Боевой снаряд попал в храм УПЦ в Донецке
Боевой снаряд попал в храм УПЦ в Донецке
Боевой снаряд попал в храм УПЦ в Донецке
Боевой снаряд попал в храм УПЦ в Донецке

В Донецкой области боевой снаряд попал в храм Украинской православной церкви, после чего она загорелась.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 6 июля. Снаряд попал в крышу Свято-Спиридоновского храма села Коминтерново Волновахского района Донецкой области, сообщает Донецкая епархия УПЦ.

"Местные жители бросились спасать свой родной дом от пожара, выносить святыни из горящего дома, несмотря на то, что в это время обстрел усилился. Божьей милостью основная часть храма не пострадала, полностью сгорело лишь подсобное помещение и перекрытия крыши храма. Несколькими днями ранее район также подвергался жестокому обстрелу ", - написала Донецкая епархия.

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Жители села просят прекратить боевые действия, чтобы не разрушать их край и не убивать людей.

"Православная общественность Донбасса, в который раз обращается ко всем, от кого зависит мир в нашем изувеченном войной регионе, с требованием прекратить боевые действия! Прекратите убивать людей! Прекратите разрушать наш край!", - обратились с требованием верующие села Коминтерново.

Село Коминтерново находится в буферной зоне. Сейчас оно не находится под контролем Украины.

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