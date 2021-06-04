Украинцы будут пожизненно содержать судью с ЛНР

Верховную судью ЛНР будут содержать украинцы. Фото: РБК

Высший совет правосудия отправил в почетную отставку судью Наталью Булавину, которая до войны в Донбассе работала судьей Краснодонского горрайонного суда Луганской области, а после войны осталась на оккупированной боевиками территории и работает "председателем совета судей и судьей верховного суда ЛНР".

После того, как ВРП отправила Булавину в почетную отставку, она пожизненно получать все судейские выплаты и пенсию из украинского государственного бюджета, сообщил аналитически-адвокационный центр "Фонд DEJURE".

Какие выплаты будет получать Булавина - не уточняется, но аналитики отметили, что они будут "многотысячными".

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В 2017 году Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) рекомендовала уволить Булавину. Кроме рекомендации, Высший совет правосудия также получил письмо от Службы безопасности Украины, в котором говорилось, что Булавина участвовала в совещаниях по обсуждению "уголовного и уголовно-процессуального кодексов ЛНР". ВРП отказалась увольнять судью по представлению ВККС и решила, что СБУ предоставила недостаточно доказательств. Поэтому отправила ее в почетную отставку "с многотысячными выплатами за наш счет".