Украинцам отменили штрафы за пересечение границы ОРДЛО с РФ

Рада отменила штрафы за пересечение границы с ОРДЛО. Фото: РБК

В условиях блокирования террористами пунктов пропуска украинцы смогут выезжать из временно оккупированных территорий через Россию, штрафовать за это не будут.

За соответствующий закон №5478 проголосовали 292 народных депутата, сообщает пресс-служба парламента.

Он устанавливает, что к гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины, на период действия карантина или на время блокировки деятельности контрольных пунктов въезда-выезда, не применяются взыскания за такие административные правонарушения, если они наступили по причинам гуманитарного характера. Это, в частности, возвращение к месту жительства, воссоединение семьи, тяжелая болезнь или смерть близких родственников, необходимость обеспечения лекарственными средствами или прохождения лечения, принятия наследства, пересечение КПВВ с целью посещения учебного заведения для обучения, выезд с временно оккупированной территории на постоянное или временное проживание в другом государстве.

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Из-за блокирования оккупантами пунктов пропуска на линии соприкосновения жители ОРДЛО вынуждены ездить на подконтрольную Украины территорию через Россию. Таким образом они вынуждены нарушать закон и штрафы за это должны быть отменены.