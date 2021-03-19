"Украина не может осуждать заочно всех преступников, которые скрываются" - адвокат





Бывшему предводителю так называемой Луганской народной республики Игорю плотницкий 16 марта объявили приговор - пожизненное лишение свободы. Террориста приговорили по делу о сбивания военно-транспортного самолета Ил-76 возле аэропорта Луганска в июне 2014 года. Заседание Красногвардейского суда Днепра и рассмотрение дела происходило без присутствия боевика, ибо скрывается в России.



Управляющий партнер Адвокатского объединения "Амбрела" Владислав Руденко рассказал Заочные осуждения существуют для того, чтобы восстановить справедливость. В Украине эта практика существует, чтобы осуждать террористов и русских боевиков и лиц, предавших Украины.Бывшему предводителю так называемой Луганской народной республики Игорю плотницкий 16 марта объявили приговор - пожизненное лишение свободы. Террориста приговорили по делу о сбивания военно-транспортного самолета Ил-76 возле аэропорта Луганска в июне 2014 года. Заседание Красногвардейского суда Днепра и рассмотрение дела происходило без присутствия боевика, ибо скрывается в России.Управляющий партнер Адвокатского объединения "Амбрела"рассказал Gazeta.ua деталях вынесения приговоров заочно.

Автор: Соцсети Владислав Руденко - управляющий партнер адвокатского объединения "Амбрела"

По какой причине в Украине распространена практика заочных осуждений?

Хочу внести ясность перед тем, как ответить на вопросы. Практика заочных процессов имеет юридическое название - это институт специального судебного производства in absentia. Его ввели в наш уголовный кодекс в начале российского вторжения Законом №1689-VII от 7 октября 2014-го. Утверждение, что она распространена - ложное, потому что по данным Единого государственного реестра судебных решений с тех пор мы видим лишь около 200 заочных приговоров. Для сравнения надо отметить, что общее количество "глазных" приговоров в Украине - полмиллиона. Это вполне нормальная ситуация, потому что стандарты справедливого суда рассматривают возможность "заочного" производства только при наличии жестких условий. Хочу заметить, что подобным образом рассматривают не только дела террористов и боевиков, скрывающихся в Крыму, ОРДЛО или России. Есть дела, которые касаются, так сказать, более ординарных преступлений, совершенных на "подконтрольной" правительству территории лицами, кскрывающихся от следствия за пределами страны. Единицы приговоров по такой специальной статье, как ст. 438 УК Украины, которая предусматривает ответственность за нарушение законов ведения войны. Одна из причин использования этой практики - это установление справедливости. Эта практика дает возможность Украине осуществить правосудие и удовлетворить жертв преступления. Поэтому государство как гарант обеспечения прав потерпевших, должно иметь эффективные органы уголовно-правовой юстиции. Более того, привлечение к ответственности лиц, совершивших военные преступления, является обязанностью любого государства с учетом норм международного права. Итак, практика принятия заочных приговоров пока не распространена, но имеет естественную тенденцию к распространению учитывая наличие непрерывного вооруженного конфликта в Украине и необходимости расследования преступлений и применения уголовного наказания.

Автор: Укрправда Игорь Плотницкий - глава и председатель оккупационной совета министров марионеточного образования Луганской Народной Республики в 2014-2017 годах. Признан террористом. 16 марта 2021 года осужден на пожизненное лишение свободы. Скрывается в России

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Осуждая человека, живущего в РФ, или на оккупированных территориях, или сбежала за границу, какого результата мы ожидаем? Или получаем мы этот результат?

В узком смысле ожидаемый результат - это приговор, как акт правосудия. В широком смысле он определяется обязанностями государства в проведении расследования преступлений. Начнем с того, что государство имеет обязательства как субъект международного права. Помимо этого государство также имеет обязательства перед своими гражданами, будет обеспечивать право на жизнь, право не подвергаться бесчеловечному обращению, право на уважение имущества, на личную свободу и свободу передвижения, будет преследовать военных преступников и тому подобное. Учитывая это государство должно делать все, что в ее силах, чтобы восстановить справедливость. Если подозреваемый скрывается в недружественный к нам России, а доказательства против него существуют государство должно выносить приговор заочно. В случаях, когда подозреваемый скрывается в цивилизованных государствах - Украина может просить об экстрадиции. Обвинительный приговор -это не просто бумажка, позволяющая кого-то посадить. Приговор - это определенный акт формирования статуса лица как преступника, который дает право открыто, в том числе официально называть такое лицо преступником, не нарушая презумпцию невиновности, конфисковывать имущество такого лица или взимать его на счет возмещения вреда. Например, обвинительный приговор, который соответствует международным стандартам правосудия нужен как основание обращения одной страны в другую о конфискации средств или имущества в соответствии с Конвенцией об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем. Обвинительный приговор позволяет разыскивать человека даже за пределами страны, обосновывать требования нашего государства о задержании или выдаче такого лица. Оправдательный приговор реабилитирует человека. Поэтому цель на наш взгляд такая - принять все доступные и возможные меры к установлению акта правосудия в тех случаях, когда совершается преступление. И в случае получения такого приговора по результатам правильно с юридической точки зрения организованного "заочного" производства, эта цель достигается.

Автор: Суспільне Бывший президент Украины Виктор Янукович заочно заключен до 13 лет государственной измене. Его имущество и активы арестованы.

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Есть ли слабые стороны у практики "заочного" осуждения лица?

Да, конечно, есть слабые стороны. Во-первых, это определенная условность такого осуждения. По общему правилу, принятому в демократическом мире, обвинение рассматривается в присутствии обвиняемого. Лицо, которое судят, может доказать, что не знало, что против него открыто производство и поэтому не могло принять активного участия в судебном процессе. Таким образом приговор будет пересмотрен. Во-вторых, это невозможность исполнения приговора. Кроме того, на национальном уровне существуют ряд дополнительных законодательных требований к "заочному" уголовному производству. Прежде всего это принятие всех возможных и доступных способов к информированию лица о проведении в целом и о содержании обвинения в частности. Согласно уцкраинским законам считается нормой известить лицо о том, что против него возбудили уголовное дело на официальных сайтах, или в СМИ. А вот для Европейского суда по правам человека применение только такого пути сообщения недостаточно. В практике ЕСПЧ и международным законодательством сформированы определенные наднациональные стандарты приемлемости заочного привлечения к уголовной ответственности, соблюдение которых позволяет показать, что заочное осуждение состоялось по справедливой процедуре.

Лицо, которое судят, может доказать, что не знало, что против него открыто производство и поэтому не могло принять активного участия в судебном процессе. Таким образом приговор будет пересмотрен.

В частности, Резолюцией Совета Европы № (75) 11 от 19 января 1973 установлены следующие критерии для надлежащего осуществления in absentia: а) обвиняемому должна быть вручена повестка о явке в суд для подготовки своей защиты; б) повестка должна объяснять последствия неявки обвиняемого в суд; в) суд должен отложить рассмотрение дела, если присутствие обвиняемого признано обязательной или если у обвиняемого возникли объективные препятствия для явки в суд; г) дело не должно рассматриваться in absentia, если возможно и желательно перенести рассмотрение на территорию другого государства или обратиться с запросом об экстрадиции обвиняемого; г) доказательства по делу должны собираться обычными средствами, а сторона защиты имеет иметь возможность влиять на этот процесс; д) судебное решение, принятое по процедуре in absentia, должно быть доведено до сведения обвиняемого по процедуре вручения повестки о явке в суд; е) время на обжалование судебного решения не должно начинаться раньше, чем лицо получит эффективное сообщение о принятом судебном решении, если только это лицо не намеренно избегает правосудия; е) у лица должна быть возможность обжаловать судебное решение любыми доступными ему средствами; ж) обвиняемый, которому не была вручена повестка о явке в суд должен иметь возможность инициировать пересмотр дела как по вопросам фактов так и по вопросам права; з) обвиняемый должен иметь возможность инициировать повторное рассмотрение дела в обычном порядке, если будет доказано, что обстоятельства, которые препятствовали ему участвовать в рассмотрении дела ранее находились вне его контроля. При этом следует признать, что на национальном уровне уголовное процессуальное законодательство все еще имеет определенные недостатки и не в полной мере соответствует вышеприведенным стандартам, является предметом актуальной профессиональной дискуссии среди отечественных юристов. Так что перед следователем и прокурором стоит творческое задание принять эффективных средств коммуникации, а перед адвокатом - не менее творческое задание скомпрометировать эти средства. Процесс имеет определенные признаки неопределенности одновременно вполне может быть приемлемым с точки зрения стандартов справедливого суда, если следователь и прокурор не пренебрегали правами человека, организуя такой процесс. То, как органы обвинения проинформировали подозреваемого об обвинении является определяющим признаком, чтобы называть суд справедливым, или нет. Положительным примером такой тщательности может быть информирование нидерландскими правоохранителями обвиняемых с РФ по делу сбитого самолета "Боинг" МН-17, когда сторона обвинения приняла много различных средств для того, чтобы доказать суду сообщения ряда российских граждан о обвинении.

Автор: Голос Америки Заседание окружного суда Гааги. Рассматривается сбивания Боинга МН-17. Россиянам Игорю Гиркину - Стрелкову, Сергей Дубинскому, Олег Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко предъявляют обвинения. Боевики скрываются от правосудия, поэтому подозрение и обвинение объявляют с помощью СМИ.

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Какие категории граждан нельзя судить в их отсутствие?

Не все уголовные производства могут рассматриваться in absentia. По украинскому законодательству мы можем рассматривать дела касающиеся уголовных правонарушений против основ национальной безопасности, тяжкие преступления против жизни и здоровья лиц, легализации "грязных" денег, организованной преступности, терроризма, служебных, коррупционных уголовных преступлений, посягательство на адвокатов, преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, в частности, военные преступления, пиратство, наемничество. В любых делах "заочно" нельзя судить несовершеннолетних. "Заочное" расследование и судебное разбирательство происходят только в отношении тех лиц, которые скрываются от следствия и суда и объявлены в розыск. Обязательным условием такого осуждения должно быть осознание лицом того факта, что в отношении него происходит уголовное производство и попытки избегать его или демонстрация наплевательского отношения к этому.

Автор: Lenta.ru Оккупационный председатель Крыма Сергей Аксенов. Против агента российского влияния возбуждено уголовное дело по статье насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. Статьей в издании Урядовый курьер 23 июня 2013-го Генеральная прокуратура Украины вызвала его на допрос. Коллаборационист скрывается на территории временно-оккупированного Крыма.

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Как приговоры против таких лиц влияют на страны, в которых они скрываются, примером на Россию?

Украина, при определенных условиях, может требовать выдачи осужденного человека. Мы также вправе требовать у любого государства, где скрывается преступник, исполнение приговора нашего суда. Недружественная к нам РФ не может игнорировать эти правила. Она является участником ряда международно-правовых договоров, обязывающих ее к определенным действиям в системе защиты прав человека, мировой безопасности и сотрудничества органов уголовной юстиции. Благодаря этому Россия - держится в кругу стран цивилизованного мира, которые предусматривают экономические, финансовые, образовательные и другие связи. Например, по стандартам Конвенции о защите прав человека и основных свобод, такие нарушения прав человека, жестокое, бесчеловечное обращение или убийство, должны эффективно расследоваться и преследоваться в рамках положительных обязанностей государства по обеспечению этих прав. Уклонение виновных лиц от ответственности по формальным причинам может привести к признанию нарушения Конвенции Европейским судом по правам человека. Или в соответствии с нормами международного гуманитарного права, каждая страна обязана принимать меры к преследованию военных преступников. Невыполнение этой обязанности может привести к негативным политическим последствиям для страны, или в соответствующих процедур в международных судебных и квазисудебных органах. Однако, юридических тонкостей и деталей существует очень много, порой они позволяют нивелировать ответственность заинтересованного в сокрытии обвиняемого государством, тем более, когда на это работает весь государственный аппарат, его внутренняя и внешняя политика.

Автор: пропагандистские СМИ Агент российского влияния, предатель Украины, бывший вице-адмирал ВМС Украины Сергей Елисеев. Скрывается в РФ

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Практикуют ли "заочные осуждения" в других странах мира?

Процедуры заочного уголовного производства существуют во многих странах уже давно. Они применяются в Германии, Дании, Франции, Эстонии, Швейцарии, Нидерландах, Болгарии и во многих других. Подходы разных стран являются дифференцированным как по основаниям для проведения заочного рассмотрения, так и за нюансами процедур. Допустим, во Франции любое лицо может быть привлечено к уголовное ответственности заочно даже за незначительные уголовные преступления и в случае уклонение от явки в суд. Зато в Болгарии заочно могут осудить только за незначительные преступления, а по серьезным обвинениям участие обвиняемого обязательно. Возможность применения заочного рассмотрения зависит от тяжести преступления также в Германии. Ярким примером судебного разбирательства in absentia является дело МН-17, которое рассматривается в нидерландский суде.

Автор: пропагандистские СМИ Предатель Украины Владимир Константинов. В марте 2014 обвинен Генпрокуратурой в государственной измене скрывается на территории временно-оккупированного Крыма.

Может ли человек после осуждения в Украине считаться беженцем и кто не имеет права получить политическое убежище?

Вопрос статуса беженцев регламентируется рядом базовых международных договоров, главным образом Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года и Протоколом о статусе беженцев 1967 г., содержащие довольно сложные и специфические нормы. Обобщенно можно сказать, что беженцем является лицо, попадает в другую страну и нуждается в защите этой страны вследствие обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, национальности, гражданства или подданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, вследствие опасности убийства или насилия, боевых действий, геноцида, техногенных катастроф и тому подобное. И когда такое лицо не может пользоваться защитой своей собственной страны из-за опасений подвергнуться противоправному поведению, дискриминации и тому подобное. В то же время, в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев, положения настоящей Конвенции не распространяются на лиц, которые: a) совершали преступления против мира, военные преступления или преступления против человечности, как это определено в международных актах, совершенных с целью принятия мер в отношении подобных преступлений; б) совершили тяжкое преступление неполитического характера вне страны, давшей им убежище, и до того, как они были допущены в эту страну в качестве беженцев; в) виновны в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций. Впрочем в конце концов, каждая страна создает собственное национальное законодательство, которое может иметь определенные специальные нормы по сравнению с законодательством международным.

Не все военнослужащие-дезертиры, пожарные и правоохранители понесут уголовную ответственность. Каждый кейс будут расследовать отдельно, поскольку коллективная ответственность запрещена. Вопрос осуждать дезертиров, или нет должен решаться на уровне государственных органов, Совета национальной безопасности и обороны с учетом индивидуальных случаев. К тому же надо смотреть на то, в каком звании был человек. Одно дело когда мы расследуем кейс командующего, а уже другой - рассматривать обычных рядовых и ниже офицерские чины, действительно совершившие военное преступление изменив присяге, что определено и уставом, и уголовным кодексом, который тоже применяется в данных случаях. Европейской конвенции по правам человека, - рассказывает Gazeta.ua Александр Павличенко директор Украинского Хельсинского союза по правам человека.