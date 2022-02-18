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пятница, 18 февраля 2022 20:07

Украина не готовит наступления на Донбасс, но могут быть провокации – Данилов

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Украина не готовит наступления на Донбасс, но могут быть провокации – Данилов
Данилов рассказал о ситуации на Донбассе. Фото: "Новости N"

Украина не готовит никакого наступления на Донбассе.

Об этом на брифинге сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Это попытка спровоцировать наши войска на ответы, которые они очень хотят, чтобы мы предоставляли", - сказал он.

Оккупанты вчера утром начали обстрелы из запрещенного вооружения. Попали в детский сад, на территорию школы.

"По нашим данным, представители РФ на оккупированной территории готовят провокации. Эти действия не имеют к нашим службам никакого отношения. Мы не знаем, что они могут придумать. Взорвать автобусы с теми людьми, которым предлагают эвакуироваться или взрывать дома. Мы к этому не будем иметь никакого отношения. Они говорят, что нашли там каких-то поляков. Мы обратились к Польше, чтобы выяснить этот вопрос", - сказал Данилов.

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Завтра по поручению президента Владимира Зеленского на фронт отправят часть министров и депутатов. Они посетят обстрелянные места.

Глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию. Выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы в ближайшее время отдаст приказ о наступлении.

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