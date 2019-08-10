Украина и Турция будут совместно производить высокоточное оружие

Беспилотники Bayraktar TB2 закупила Украина в прошлом году в Турции. фото: WWW.MILNAVIGATOR.TV

Государственная компания "Укрспецэкспорт" и турецкая компания "Baykar Defence" создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Задачей нового предприятия будет серийное производство новых образцов современного вооружения для собственных армий, сообщает СНБО.

Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений на новый уровень сотрудничества оборонных технологий и сочетание передовых разработок Турции и Украины.

Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения.

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Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары широким спектром высокоточного вооружения.

18 марта беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 совершил испытания на Житомирщине. Около полудня БПЛА совершил полет в небе над Хмельницкой и Житомирской областями.