Украина и Россия готовит масштабный обмен пленными - СМИ

Переговоры Украины, России и непризнанных республик Л/ДНР о масштабном обмене "всех на всех" вышли на финальную стадию.
Как отмечается, Украина готова передать "примерно 250 человек в обмен на 100". Об этом со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с ходом переговоров, сообщает РБК.
"Сейчас важный вопрос - обмен всех установленных на всех установленных лиц между Киевом и Донбассом. Списки уже согласованы и утверждены", - отметил один из источников.
Сейчас подготовка обмена находится на завершающей стадии.
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"Идет активная работа, завершается этап юридической чистки - у лиц, которых готовят к обмену, разный процессуальный статус", - добавил собеседник.
Россия может объявить в розыск освобожденных из плена украинских моряков. Об этом сообщил адвокат военных моряков Николай Полозов.
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