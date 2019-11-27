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среда, 27 ноября 2019 19:52

Украина и Россия готовит масштабный обмен пленными - СМИ

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Украина и Россия готовит масштабный обмен пленными - СМИ
Переговоры об обмене находятся на завершающем этапе. Фото: ТСН

Переговоры Украины, России и непризнанных республик Л/ДНР о масштабном обмене "всех на всех" вышли на финальную стадию.

Как отмечается, Украина готова передать "примерно 250 человек в обмен на 100". Об этом со ссылкой на четырех собеседников, знакомых с ходом переговоров, сообщает РБК.

"Сейчас важный вопрос - обмен всех установленных на всех установленных лиц между Киевом и Донбассом. Списки уже согласованы и утверждены", - отметил один из источников.

Сейчас подготовка обмена находится на завершающей стадии.

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"Идет активная работа, завершается этап юридической чистки - у лиц, которых готовят к обмену, разный процессуальный статус", - добавил собеседник.

Россия может объявить в розыск освобожденных из плена украинских моряков. Об этом сообщил адвокат военных моряков Николай Полозов.

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