Украина еще в июле согласилась рассмотреть "формулу Штайнмайера" - СМИ

Украина согласилась рассмотреть "формулу Штайнмайера" еще в июле. Фото: Цензор

Украина согласилась рассмотреть "формулу Штайнмайера" еще в июле 2019 на консультациях дипломатических советников лидеров нормандской четверки в Париже.

Об этом со ссылкой на письмо главы Офиса президента Андрея Богдана, адресованное Леониду Кучме - представителю Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, сообщает "Новое время".

"Обязательства по подготовке необходимых правовых рамок. "Открытые" вопросы, которые должны быть рассмотрены, включают: так называемый "особый статус" (особый порядок местного самоуправления), включая так называемую "формулу Штайнмайера", амнистию и местные выборы", - говорится в письме.

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Стороны также согласовали начало разведения войск в Золотом, Петровском и Станице Луганской, план по разминированию участков на Донбассе, обмен пленными и план по восстановлению социально-экономических связей.

"Формула Штанмаера" - это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса. Их разработал в 2015-м Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017-х. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" при участии Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России. Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.