Украина должна развивать ВСУ, чтобы победить Россию - военный эксперт

Чтобы решить военный конфликт на Донбассе надо развивать ВСУ и двигаться в сторону НАТО.
"Выстрелы все время измеряется ротациями и подвоз россиянам боеприпасов", - говорит Gazeta.ua военный эксперт Игорь Козий.
Географическое положение позволяет русскими время от времени проводить на Донбассе военные учения.
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"Это война на истощение. Она заключается в экономическом упадке сил противника. Этот конфликт создал дипломатические, экономические и информационные войны. Боевой дух солдат зависит от решений власти, а они зависят от состояния общества. Если люди готовы побеждать, то принимают одни решения, а как нет, то другие ", - говорит эксперт.
Украина должна развивать ВСУ, чтобы победить Россию и вернуть свои территории.
За прошедшие сутки, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Неподалеку Новомихайловки российско-оккупационные войска обстреляли позиций украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов. Также работал снайпер. В результате его прицельного выстрела был ранен наш военнослужащий.
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