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понедельник, 08 февраля 2021 17:32

Украина должна развивать ВСУ, чтобы победить Россию - военный эксперт

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Украина должна развивать ВСУ, чтобы победить Россию - военный эксперт
На Донбассе идет война на истощение. Фото: Вернись живым

Чтобы решить военный конфликт на Донбассе надо развивать ВСУ и двигаться в сторону НАТО.

"Выстрелы все время измеряется ротациями и подвоз россиянам боеприпасов", - говорит Gazeta.ua военный эксперт Игорь Козий.

Географическое положение позволяет русскими время от времени проводить на Донбассе военные учения.

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"Это война на истощение. Она заключается в экономическом упадке сил противника. Этот конфликт создал дипломатические, экономические и информационные войны. Боевой дух солдат зависит от решений власти, а они зависят от состояния общества. Если люди готовы побеждать, то принимают одни решения, а как нет, то другие ", - говорит эксперт.

Украина должна развивать ВСУ, чтобы победить Россию и вернуть свои территории.

За прошедшие сутки, 7 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Неподалеку Новомихайловки российско-оккупационные войска обстреляли позиций украинских защитников со станковых противотанковых гранатометов. Также работал снайпер. В результате его прицельного выстрела был ранен наш военнослужащий.

Автор: София Староконь
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Дата
08
февраля

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