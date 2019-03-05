Украина будет создавать уникальную экономическую методологию для воюющих стран

Украина создаст уникальную методологию по возмещению убытков от стран-агрессорок. Фото: UA-Reporter.com

Украина имеет целью создать спецгруппу, чтобы оценить ущерб, потерпела благодаря через российское вторжение и определить сумму компенсации.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан, и заметил, что методологии подсчета убытков от вооруженных конфликтов еще не существует, пишет Интерфакс-Украина.

"Сегодня, к сожалению, отсутствуют какие-либо методологии подсчета убытков и потерь вследствие конфликтов. Мы считаем, что пришло время странам-членам Международной организации высших органов аудита INTOSAI учесть нынешнюю ситуацию и соответственно реагировать на те вызовы, которые возникают", - заявил он на встрече

По словам Пацкана необходимо не только подсчитать убытки от РФ, а также разработать такую ​​методологию подсчета убытков, которая подходила к каждой стране.

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"Тогда легче будет выигрывать те иски, которые Украина или другие страны апеллируют в международные суды. Сколько было уничтожено домов, сколько было вывезено заводов, сколько других предприятий, которые не работают, какое влияние на экологию ... На эти и многие другие вопросы мы хотим дать ответ. к сожалению, на эти вопросы у нас нет ответа ", - говорит Пацкан.

По его словам жертвами в конфликтах является не только экономики государств, но и мирные жители, которые тоже получают убытки. Он сообщил, что следующий конгресс INTOSAI будет происходить в Москве.

Усиление обстрелов позиций ВС Украины со стороны оккупационных войск в Донбассе было связано с составлением зачетов российских курсантов-артиллеристов. "По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование целенаправленно провоцирует эскалацию боевых действий на Донбассе", - заявил полковник Максим Праута из пресс-центра Минобороны Украины на дневном брифинге.