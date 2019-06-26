Уголь из Донбасса продают в 19 стран - СМИ

Добытый на оккупированной территории Донбасса антрацит Россия поставляет 19 странам мира.

Поставки идут в Турцию, Румынию, Бельгию, Польшу и Болгарию, пишет LIGA.

Турки с марта 2017 по декабрь 2018-го го купили почти 3 млн т угля этой марки.

Второй по объемам оказалась Румыния - 1,02 млн т, третий - Бельгия - 876 990 т. За ними следуют Польша (333132 т) и Болгария (129 176 т). Общий объем поставок за отчетный период оценивается в 5,96 млн т.

Автор: Лига Куда возят уголь из оккупированного Донбасса

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По подсчетам Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, с ОРДЛО ежегодно вывозят 2,8 млн т угля на $288 млн.

За счет контрабанды оккупанты финансируют террористические республики ДНР и ЛНР. Финансовый связь стороны поддерживают за "банковскую систему" другой непризнанной "республики" - Южной Осетии.

"Половина топлива, которое попадает из Донбасса в РФ потребляется предприятиями в Ростовской области - основной потребитель Новочеркасская ГРЭС (входит в структуру Газпрома - Gazeta.ua), остальное - идет на экспорт в другие страны".

Перепродажа 1 тис. тонн нелегального угля позволяет заработать $50 тыс.