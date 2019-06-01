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суббота, 01 июня 2019 10:56

У предателя из прокуратуры конфисковали имущество

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У предателя из прокуратуры конфисковали имущество
Предатель работал следователем в Донецкой прокуратуре. За свое преступление он получил 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Фото: Униан

Бывший сотрудник прокуратуры, предавший Украину заочно приговорен к 9 годам тюрьмы

Его отправят в тюрьму, а имущество конфискуют, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

В ходе досудебного расследования установили, что предатель был следователем органов прокуратуры Донецкой области. В августе 2014 года он начал сотрудничать с российскими захватчиками. После этого занял должность так называемого начальника следственного управления оккупационной прокуратуры.

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"Продолжая находиться на указанной должности и по сегодня, перебежчик предоставляет подчиненным лицам незаконные приказы и указания о возбуждении уголовных дел, проведения следственных действий, вызовов на допрос. Также незаконного задержания лиц, организации незаконных проверок в учреждениях и организациях и совершает другие противоправные действия, которые нарушают конституционные права граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорит Лысенко.

Двойной агент, житель Мариуполя Богдан Бодунов (Ковальчук) рассказал о том, во время пребывания в России его завербовала ФСБ .

Мужчина подписал соглашение с русскими когда пытался получить российский "аусвайс".

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