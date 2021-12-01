Тюремщики РФ издеваются над политзаключенным, который не позволяет оскорблять Украину

 
Ексклюзивы
1/5
Рада повысила налоги: что подорожает
Рада повысила налоги: что подорожает
Просмотров: 2232
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Просмотров: 1008
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 243
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Просмотров: 783
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Просмотров: 333
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1359
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 3843
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 3735
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 5589
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Сколько стоят продукты в Польше: цены с магазинов - инфографика
Просмотров: 15597
Фото
Все фото
5
4
3
5
3
Боевики насыпали мин в населенном пункте - есть раненый
Боевики насыпали мин в населенном пункте - есть раненый
Ему было всего 29 - назвали имя убитого на Донбассе воина
Ему было всего 29 - назвали имя убитого на Донбассе воина
Возле границы Украины с РФ и Беларусью нашли мощный тайник оружия - фото
Возле границы Украины с РФ и Беларусью нашли мощный тайник оружия - фото
Боевики обстреляли позиции украинских пограничников
Боевики обстреляли позиции украинских пограничников
На Донбассе погиб военный из Хмельницкого
На Донбассе погиб военный из Хмельницкого
Видео
Все видео
Боевик ДНР, убивавший украинских воинов, получил шесть лет тюрьмы
Боевик ДНР, убивавший украинских воинов, получил шесть лет тюрьмы
Бутусов откажется от государственной охраны, если ее предложат
Бутусов откажется от государственной охраны, если ее предложат
Российские наемники обстреляли из "Градов" мирных жителей Луганской области
Российские наемники обстреляли из "Градов" мирных жителей Луганской области
Россия с удовольствием отдаст Донбасс - Bellingcat
Россия с удовольствием отдаст Донбасс - Bellingcat
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 1953
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2556
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 882
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3888
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3870
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
01 декабря 2021
Просмотров: 315
Думала, поб'ють
– Завелися, як різані: "Нащо та вакцина, чому вона безплатна? То хочуть усіх унічтожить!" – мама розповідає про похорон. Помер ...
среда, 01 декабря 2021 23:12

Тюремщики РФ издеваются над политзаключенным, который не позволяет оскорблять Украину

  Комментировать
Тюремщики РФ издеваются над политзаключенным, который не позволяет оскорблять Украину
Пленник Кремля Иван Яцкин. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Украинский политзаключенный в России Иван Яцкин объявил голодовку. 1 декабря его из Крыма этапировали в СИЗО-1 города Саратова, который известен своими пытками.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

По словам Денисовой, в отношении Яцкина российские тюремщики регулярно совершали провокации, поскольку он не разрешал им в своем присутствии оскорбительных высказываний в адрес Украины. У мужчины отняли все лекарства, порвали сумку для личных вещей, запретили пользоваться киоском и покупать там воду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики насыпали мин в населенном пункте - есть раненый

"Также полностью игнорируется состояние здоровья Ивана, страдающего хроническим заболеванием ног: воспаление сосудов привело к образованию трофических язв, в результате чего происходит нагноение. Медицинская помощь ему не предоставляется", - написала Денисова.

Омбудсмен подчеркнула, что голодание в состоянии Яцкина может привести к худшему.

Незаконно арестованный в оккупированном Крыму журналист Владислав Есипенко дал показания под пытками. По словам Екатерины, ее мужа заставили признаться в том, что он шпион, работающий на украинскую разведку. Но на суде Владислав заявил о пытках и от данных показаний отказался.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тюремщики РФ издеваются над политзаключенным, который не позволяет оскорблять Украину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Зои Кравиц отмечает 33-летие. Самые раскрепощенные фото дочери культового музыканта

Разговаривал по-украински. Уейн Гретцки первым в НХЛ набрал 3000 очков

Марш миллиона: началась Революция достоинства

Женщина не уступила место в автобусе: ее арестовали

За независимую Украину проголосовали во всех областях. В Донецкой больше всего

Самое читаемое
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения
Украина вводит карантин для невакцинированных: когда начнут действовать новые ограничения Просмотров: 26397
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве Просмотров: 13806
Ахметов собрал &quot;своих&quot; для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
Ахметов собрал "своих" для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
 Просмотров: 13672
&quot;Зовет маму. А Маша 40 день назад умерла&quot; - Леонид Кондратский на лечение внука просит помощи
"Зовет маму. А Маша 40 день назад умерла" - Леонид Кондратский на лечение внука просит помощи
 Просмотров: 10827
&quot;Виталине оторвало по плечо правую руку&quot; - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
"Виталине оторвало по плечо правую руку" - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
 Просмотров: 9243
Донбасс
Боевики насыпали мин в населенном пункте - есть раненый
Боевики насыпали мин в населенном пункте - есть раненый
5
 Просмотров: 468
У России нет права вето на вступление Украины в Альянс, нет "сфер влияния" или контроля над соседями – генсек НАТО
У России нет права вето на вступление Украины в Альянс, нет "сфер влияния" или контроля над соседями – генсек НАТО Просмотров: 369
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
8
 Просмотров: 243
Российские войска на границе: Украина просит у НАТО новые санкции
Российские войска на границе: Украина просит у НАТО новые санкции Просмотров: 144
Оккупанты обстреляли из минометов украинские позиции - ВСУ ответили
Оккупанты обстреляли из минометов украинские позиции - ВСУ ответили Просмотров: 234
Больше всего комментируют
5
За госпереворот предлагают по 1 тыс. грн в день - Корниенко
4
КСУ отказался приводить к присяге судей, которых назначил Зеленский
4
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
2
Арахамия прокомментировал информацию о госперевороте
2
Саакашвили: "Меня пытали, избивали, унижали"
Голосов: 11885
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть