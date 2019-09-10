Троє чиновників з України поїдуть у Луганськ на день міста

Андрей Шаповалов, Денис Денищенко и Антон Волохов поедут в Луганск на день города. Фото: скриншот

Менеджер телеканала UA:Донбасс Андрей Шаповалов, депутат Рубежанского горсовета Денис Денищенко и начальник управления молодежи и спорта в Луганской областной государственной администрации Антон Волохов 14 сентября поедут на день города в оккупированный Луганск.

Об этом они сообщили в видеообращении, которое опубликовали в Facebook.

"Сколько еще ждать? 5 лет мы оторваны от дома. Это очень много для человеческой жизни. Мы понимаем, что с чего-то надо начинать", - заявил Шаповалов.

"Мы - луганчане. За 5 лет это утверждение ни разу не подверглось сомнению. Хотя, в поисках себя и нового дома мы изменили десятки городов. Я принял решение: этот день города праздновать в Луганске", - отметил Волохов.

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"Это шестой День города Луганска, который мы пропускаем. Почему? Но мы имеем право. Луганск - он наш, он мой, он твой. Я принял решение: этот день города праздновать в Луганске", - добавил Денищенко.

Вооруженные формирования РФ обстреляли жилые кварталы двух населенных пунктов на Донбассе. Террористы использовали запрещенные минскими договоренностями минометы 82-го и 120-го калибра.