Трое военных получили ранения

За сутки украинские позиции боевики обстреливали из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Фото: Анна Чапала

27 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов, сообщили в пресс-центре ООС.

Так, боевики стреляли вблизи Старогнатовка и Березовой из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Водяного, что на Приазовье - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов. Было два обстрела у Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировало 3 вражеских обстрелов. В частности, неподалеку от Южного - с РПГ и автоматических гранатометов, вблизи Шумел - с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, у Попасной - из стрелкового оружия.

Ранения в результате обстрелов получили два военнослужащих Объединенных сил. Еще один наш защитник получил боевую травму.

С начала этого периода российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь в районе Новолуганское. Потерь с нашей стороны нет.

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