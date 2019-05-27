Трибунал ООН не произвел впечатление: суд в РФ отклонил апелляции моряков

Суд в Москве отклонил апелляции всех 24 украинских моряков / фото: ТАСС

В Москве суд отклонил все апелляции пленных 24 украинских моряков.

Военнопленные остаются под стражей до конца июля, сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Постановления Лефортовского районного суда, которыми морякам были продлены сроки содержания под стражей до конца июля, оставлены без изменений, жалобы защиты - без удовлетворения. Срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения заканчивается 25 июня 2019-го", - написал адвокат.

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Полозов заявил, что решение трибунала ООН не произвело никакого впечатления на суд в РФ.

25 мая Международный трибунал обязал Российскую Федерацию срочно освободить 2 украинских корабля и вспомогательное судно, а также 24 моряков. Моряки находятся в плену уже полгода.