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Трехсторонняя контактная группа не договорилась о "хлебном перемирии" на Донбассе

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Трехсторонняя контактная группа не договорилась о &quot;хлебном перемирии&quot; на Донбассе
ТГК не дошла согласия относительно "хлебного перемирия". Фото: Glavcom.ua

Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске не смогла прийти к общему решению относительно так называемого "хлебного перемирия" на Донбассе.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик рассказал, что стороны не смогли прийти к общему решению относительно текста заявления о "хлебном перемирии" на Донбассе. Сайдик выразил надежду, что стороны придут к согласию на следующем заседании. Об этом сообщает "Белта".

"Это перемирие, совместно с широкой протиминной деятельностью, необходимо гражданскому населению, которое проживает в зоне конфликта. Оно нужно детям, у которых недавно закончился учебный год. Дети имеют право на каникулы без страха", - отметил Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ также напомнил о срыве разведения сил в Станице Луганской. Он отметил, что разведение сил, которое было объявлено сторонами две недели назад, так и не было осуществлено.

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"Причинами тому стали нарушения режима прекращения огня. И появились они после того, как стороны выразили это намерение, до этого нарушений довольно долго не было", - подчеркнул Сайдик.

Киев будет обсуждать решение о снятии торговой блокады с оккупированных территорий Донбасса только после того, как оккупанты вернут украинские активы под контроль Украины. Об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма.

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  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
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