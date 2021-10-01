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пятница, 01 октября 2021 18:26

Требования России в Трехсторонний контактной группе тормозят открытие КПВВ

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Требования России в Трехсторонний контактной группе тормозят открытие КПВВ
Перед требованием России передать землю проблему почти решили. Фото: "Укрінформ"

Требование России отдать часть территории Донбасса тормозят вопрос открытия КПВВ на Донбассе, сказала участница украинской делегации в ТКГ Татьяна Иванова.

Перед появлением этого требования группа почти договорилась открыть КПВВ, сказала она в программе "Сьогодні День" на телеканале "Україна 24".

"Такие требования не тормозят работу всей гуманитарной подгруппы, поскольку в подгруппе, кроме открытия КПВВ, обсуждают еще и другие вопросы - это и освобождение наших незаконно удерживаемых граждан, вопросы о возвращении, перезахоронении тел и др. Однако это тормозит вопрос открытия КПВВ, что является жизненно важным для людей, которые находятся на той стороне линии разграничения, и для их родных", - сказала она.

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"У нас было небольшое продвижение в вопросе открытия КПВВ, потому что длительный период представители ОРДЛО в гуманитарной подгруппе рассказывали, что якобы Украина дает какие-то не такие гарантии безопасности. На прошлом заседании представители ОРДЛО признали, что Украина предоставила гарантии, которые их удовлетворяют. Но потом родился новый аргумент - якобы не там у нас точка разворота. И после этого работа по открытию КПВВ снова пойдет на обсуждение", - добавила Иванова.

Российская сторона в Трехсторонний контактной группе требует от Украины отдать 350 м территории "серой зоны" в районе Золотого. Россияне "придумывают чудеса креативности" и ищут поводы, чтобы не открывать КПВВ в Золотом.

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