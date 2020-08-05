Требований по особому статусу Донбасса в минских соглашений нет - Кравчук

Кравчук рассказал об особом статусе Донбасса. Фото: 112 канал

РФ пытается доказать, что требование особого статуса Донбасса закреплено в минских соглашениях, однако на самом деле это не так.

"В минских соглашениях нет обязательного требования вводить так называемый "особый статус" ОРДЛО в Конституцию Украины", - заявил глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

Он отметил, что российская сторона настаивает, что в документе содержится такое положение.

"И мы должны доказать, должны сесть и прочитать вместе, и прийти к выводу", - предлагает Кравчук.

Вместе с тем, он убежден, что нельзя подвергать сомнению то, что написано в минских договоренностях. Однако последние пять лет показали, что некоторые положения документов не работают, или работают противоречиво, или трактуются по-разному.

"Поэтому нужно привести их в такую систему мышления и систему действий, с которыми согласятся все стороны, чтобы прекратить войну на Донбассе", - настаивает Кравчук.

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Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ). Соответствующий указ о назначении Кравчука президент Украины Владимир Зеленский подписал 30 июля.