Тогда погиб первый "азовец" - 5 лет назад украинские военные освободили Марьинку

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5 лет назад, 5 августа 2014-го украинские военные освободили от пророссийских незаконных вооруженных формирований стратегически важный городок Марьинка вблизи Донецка. Эта спецоперация стала одной из самых успешных для подразделений сил АТО за время войны.

Утром 4 августа батальоны "Азов" и "Шахтерск" получили приказ вытеснить боевиков из Марьинки. Бойцов-добровольцев поддержали на бронетехнике воины 51-й механизированной бригады ВС Украины. Силы АТО попытались рассечь укрепленный район боевиков в городе на 2 части. Бандформирования оказывали ожесточенное сопротивление. Под шквальным огнем вражеской артиллерии наши защитники провели зачистку населенного пункта и выполнили боевую задачу.

5 августа в Марьинке восстановили украинскую власть. Над административными зданиями города снова запестрели сине-желтые флаги.

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Красногоровка отмечает 5-ю годовщину освобождения от российских захватчиков. Этот город обивали от оккупантов бойцы добровольческих батальонов "Донбасс", "Правый сектор", 3-го полка спецназа и днепропетровского 20-го батальона территориальной обороны, который сейчас является 20-м мотопехотным батальоном 93-й бригады "Холодный Яр".