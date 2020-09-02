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среда, 02 сентября 2020 23:58

ТКГ согласовала новые участки для разминирования и разведения войск: решение по обмену пленных нет

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ТКГ согласовала новые участки для разминирования и разведения войск: решение по обмену пленных нет
ТКГ согласовала некоторые важные вопросы. Фото: Главком

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Востоке Украины согласовали рамочное решение о противоминной деятельности: договорились о 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил.

"Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем", - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Во время заседания были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. 20-й участок вблизи населенного пункта Золотое будет разминирован в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, предварительно запланированого на ноябрь нынешнего года.

Кроме того, стороны принципиально согласовали четыре следующие участки разведения сил и средств.

В свою очередь представитель отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины в составе украинской делегации, журналист Денис Казанский, призвал участников переговоров разблокировать процесс обмена.

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На рабочей группе по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что стороны придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Украина выполнила все необходимые процедуры для нового этапа обмена пленных.

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