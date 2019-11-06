Ткаченко объяснил свои слова относительно возвращения к власти функционеров ЛДНР

Ткаченко заявил, что его неправильно поняли. Фото: Obozrevatel

Советник секретаря СНБО Максим Ткаченко заявил, что его реплику неправильно поняли.

Он сказал, что после деоккупации Донбасса к команде власти могут прийти люди, которые сейчас занимают руководящие должности в учреждениях на оккупированных территориях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО

"Дорогая, Украина! Хочу прокомментировать свой месседж "Донбасс реалиям". На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей, рано или поздно, пройдут выборы по законодательству Украины с участием международных организаций. Наши земляки, граждане Украины, которые проживают на неподконтрольной части, так и внутренне перемещенные лица, которые вернутся домой, сделают свой выбор. По результатам этого выбора в новых украинских луганской и донецкой местных властях могут нынешние руководители больниц, школ, университетов, театров Луганска, Донецка и других городов, которые не принимали никакого участия в незаконных действиях, а остались на той территории, как заложники ситуации. Поэтому прошу не делить страну, а сшивать ее - ведь это наш с вами шанс освободить территорию Украины от агрессора. Измены не будет! Слава Украине! " - написал Ткаченко в Facebook.

Правительство Украины признает кадровый голод на освобожденных территориях Донбасса. Советник секретаря СНБО Максим Ткаченко считает, что в "администрации" боевиков на оккупированных территориях работают честные и порядочные люди. Об этом говорится в сюжете Донбас.Реалии, который подготовил канал "Радио Свобода".