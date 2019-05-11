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суббота, 11 мая 2019 15:15

Террористы обстреляли поселок - фото последствий

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Оккупанты обстреляли населенный пункт Травневое Бахмутского района Донецкой области.

10 мая 2019 поселок обстреляли из ручного противотанкового гранатомета, сообщает Операция объединенных сил.

"Во время работы установлено, что по улице Тихая, 14 от разрыва гранаты на огороде образовалась воронка. Кроме того, по улице Центральная №17 в результате разрыва гранаты на огороде возле дома взрывной волной выбиты оконные стекла. Далее по этой же улице Центральная №40 граната разорвалась прямо перед двором, в результате чего образовалась воронка", - говорится в сообщении.

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Пострадавших в результате обстрела нет.

7 мая во Докучаевске Донецкой области в столкновении с украинской армией попрощался с жизнью высокопоставленный террорист ДНР, комбат по прозвищу "Лунь". Он - гражданин России.

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Дата
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