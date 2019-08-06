Террористы на Донбассе расставляют оружие вплотную к домам

Оккупанты также готовят артиллерийские и минометные подразделения 1 и 2 АК. Фото: prm.ua

Наемники России на Донбассе обустраивают огневую артиллерию на предприятиях и у домов в местных селах и городах.

Это происходит недалеко от линии разграничения, сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск удерживает в готовности к применению артиллерийские и минометные подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В частности, оккупантами оборудуются дополнительные огневые позиции артиллерии, в т.ч. с нарушением Минских договоренностей по отводу вооружения. При этом, с указанной целью противником используются как территории предприятий, так и придомовые территории временно оккупированных населенных пунктов вблизи линии соприкосновения ", - сообщил пресс-секретарь.

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Оккупанты также готовят артиллерийские и минометные подразделения 1 и 2 АК. В них участились учебные стрельбы на полигонах и тренировки над тем, как управлять огнем ночью.

"Также в соединениях и частях оккупационных войск с 5 августа с.г. начали сборы с корректировщиками артиллерийского огня ", - сообщил Гуцуляк.

Минобороны уверяет, что подразделения Объединенных сил готовы к любым провокационным действиям со стороны российско-оккупационных войск.

На Донбассе боевики активно наращивают боеспособность - ремонтируют военную технику, получают из России новое оборудование и снайперские винтовки.