Террористы ДНР обстреляли семью с тремя детьми

Российские наемники, участники незаконного вооруженного формирования так называемой ДНР, попали снарядом во двор гражданских жителей города Торецк в Донецкой области. В обстрелянном доме живет женщина с тремя детьми.
К счастью, на этот раз обошлось без жертв, сообщили на Facebook-странице 10-й горно-штурмовой бригады.
"Они нелюди. Они воюют не только с кладбищами и покойниками, но и с гражданским населением", - написали военные.
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22 апреля около 23:00 с позиций российско-оккупационных войск у Торецке, до которых около 2 тыс. м, прилетел снаряд. Взорвался во дворе частного дома по ул. Индивидуальной.
В этом доме с матерью Ольгой живут трое ее детей: 9-летняя Виолетта, 14-летняя София и 18-летняя Маргарита.
"На этот раз повезло, живы и здоровы. Россия убивает. Россия - враг", - подытожили сообщение военные.
За прошедшие сутки, 22 апреля, было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Враг применяет тяжелое вооружение. В штабе операции Объединенных сил пообщили о потерях среди украинских военных.
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