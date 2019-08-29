"Тем, погибших и тем, что выжили" - воины Иловайска глазами 4 украинских фотографов

Фото: Мар'яна Чорнієвич

29 августа - годовщина расстрела украинских военных, которые выходили из окружения в Иловайске "зеленым коридором" летом 2014 года.

Кроме военных и медиков из города вырывались и четверо журналистов - Макс Левин с LB.ua, Маркиян Лысейко с Укринформа, Иван Любиш-Кирдей и Георгий Тихий с немецкого канала ARD.

Двое из них - Макс Левин и Маркиян Лысейко, а также Александр Гляделов и Максим Дондюк представили на центральном проспекте Львова несколько своих фотографий с Иловайска. Все они были в городе во время штурма и окружения.

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Эта документальная выставка о отвагу и мужество украинских воинов. О быте, оружие, настроения, ранения, смерть, улыбки и глаза. Они - часть той истории, осознание которой продолжается до сих пор.

Фотографии будут стоять на проспекте Свободы перед памятником Т.Шевченко в 20:00.

В этом году впервые 29 августа на официальном уровне определяли, как День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Также фотографы Макс Левин и Маркиян Лысейко являются авторами проекта Afterilovaisk. Команда проекта записывает интервью, снимает видео военных из своих фотографий, а также семьи погибших, чтобы задокументировать их воспоминания, размышления и свидетельства присутствия войск РФ в операции в Иловайске.

39 минут сегодня в Министерстве обороны Украины не умолкал Колокол памяти. Колокол и салютные выстрелы раздались 223 раза. Это почтили память 147 воинов Вооруженных Сил и 76 военнослужащих других силовых ведомств Украины, погибших в Иловайске конце августа 2014 года. Бои за город продолжались в течение всего последнего места того жаркого лета. О попытке освобождения Иловайская 10 августа 2014 рассказал Андрей Леськив, доброволец батальона "Шахтерск".