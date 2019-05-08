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среда, 08 мая 2019 10:56

Тапки победы, фронтовые 100 г и камуфлированные коляски: Россию накрыла 9-майская эйфория
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Как в РФ готовятся к так называемому Дню победы
Фото: фото из открытых источников

В России и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области 8 мая не является Днем памяти и примирения. Зато есть 9 мая, что у них отмечается под лозунгами "Можем повторить".

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Gazeta.ua предлагает вашему вниманию подборку фото о том, как в РФ и ОРДЛО готовятся к так называемому Дню победы.

В оккупированном Донецке активно идет подготовка к военному параду 9 мая. Боевики согнали в город тяжелую технику.

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