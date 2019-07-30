"Так, что, украинцы," надо поговорить "или нет" - холоднояровцы показали поселок Пески

Украинские военнослужащие и волонтеры отметили 5 годовщину освобождения поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области.

У холоднояровцев с этим поселком связано много трагических воспоминаний, пишут в пресс-службе бригады.

Во времена обороны ДАП российские захватчики пытались отрезать киборгов и уничтожали этот поселок.

Фото: 93-тя ОМБр Холодный Яр

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"По Пескам летело все, от пуль до ракет РСЗО (реактивных систем залпового огня -Gazeta.ua). Ожесточенные бои 2014-2016 годов унесли жизни не одного холодноярца. То есть это маленькое, неприметное село щедро полито кровью воинов нашей бригады. Не зря же его стали называть стальной крепостью", - пишут в бригаде.

К празднованию присоединился один из членов бригады, в прошлом, боец ​​ДУК ПС Александр Господ.

Он принял участие в торжествах и запечатлел в истории последствия "братской любви" россиян.

На фотографиях факты того, во что РФ превратила зажиточное украинское село.

"Вспомните тех, кто отдал жизнь за Украину в разрушенных Песках и в очередной раз посмотрите на истинное лицо "русского мира".Так, что украинцы,"надо поговорить" или нет", - пишут в бригаде.

Через несколько лет после смены места жительства вынужденные переселенцы переживают психологические кризисы, заставляющие их думать о возвращении на малую родину, а некоторых – даже возвращаться в оккупированные города. Внутренне перемещенные люди часто живут воспоминаниями о родном крае, не зная, насколько там изменилась жизнь, и мечтают о возвращении в прошлое, считают психологи. Они зафиксировали не один пример того, как люди возвращались на оккупированные территории.