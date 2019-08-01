Свободная земля для свободных людей: как выгоняли оккупантов с Красногоровки

Красногоровка отмечает 5-ю годовщину освобождения. Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Красногоровка отмечает пятую годовщину освобождения от русских захватчиков.

Этот город обивали от оккупантов бойцы добровольческих батальонов "Донбасс", "Правый сектор", 3-го полка спецназа и днепропетровского 20 батальона территориальной обороны, который сейчас является 20-м мотопехотным батальоном 93 бригады Холодный Яр.

Участники этих событий собрались возле мемориала памяти погибших в поселке Черкасском чтобы вспомнить события тех лет.

"1 августа выбили сепаров и заняли позиции, которые находились на дачах. Это окрестности Красногоровки у Старомихайловки. Говорят, эти места сейчас полностью разбомбленные. Но основной бой произошел на следующий день в 5:00 утра. Оккупанты хотели вернуть Красногоровку назад. Мы отстояли", - вспоминают мужчины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помним: фото всех воинов, погибших на Донбассе в июле

Россияне стреляли по защитникам Украины из минометов, танков, САУ и "Ноны".

"Только по моей роте я насчитал 90 прилетов Я там по полю так бежал, что мама не горюй! А там такая засада - спрятаться было негде. Но ничего, все выжили. Правда, было четверо раненых", - вспоминает боец ​​с позывным "Штурман".

Он рассказал, что огонь по украинцам корректировала 40-летняя женщина.

Ровно 5 лет назад бойцы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и батальона ДУК "Правый сектор" выгнали российских захватчиков из Авдеевки. В те дни под Донецком велись активные бои. Силы АТО 28 июля выдвинулись в направлении Авдеевки. Обошли позиции, которые контролировали боевики, и с объездной дороги неожиданно атаковали врага.