Сутки в зоне ООС: в ночь на 9 мая погиб военный. Есть раненые

В ночь на 9 мая в зоне ООС погиб военный. Продолжается обострения. Фото: online.ua

8 мая и в ночь на 9 мая в зоне Операции объединенных сил продолжалось обострение. Оно привело к потерям с обеих сторон.

Один украинский военный погиб в ночь с 8 на 9 мая. Четверо ранены. Со стороны террористов - одного уничтожено и пятеро ранены. Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

Противник 21 раз использовал запрещенное Минского соглашениями вооружения. Особенно активно вели обстрелы из артиллерии и минометов. Учасники ООС давали адекватный ответ.

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Наиболее ожесточенные бои продолжались на Крымском, Светлодарском, Авдеевском и Мариупольском направлениях. В районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Троицкое, Луганское, Зайцево российские оккупанты и террористы применяли артиллерию калибром 152 мм и 122 мм и минометы. В районе Авдеевка, Марьинка, Шахта Бутовка, Широкино продолжались бои с применением стрелкового оружия.

По мирным жителям Зайцева и Лоскутовки террористы открыли ного из 152-миллиметровой пушки и 120-миллиметровых минометов. Снаряды попали в жилые дома и хозяйственные постройки.

7 мая бойцы ВСУ остановили наступление террористов на Донбассе и заблокировали их продвижение вглубь украинской территории. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону, подавляли огневые средства противника и не допустили продвижения оккупационных войск. Активную оборону вели в районах населенных пунктов Крымское, Попасная, Новотошковское, Луганское, Авдеевка и Широкино. Во время боевых действий ранили двух военнослужащих. Одного террориста ликвидировали