Сутки в зоне ООС: украинец получил ранение

22 июля российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Оккупанты стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новоалександровка, Зайцево, Талаковка и Лебединский. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает Операция объединенных сил в Facebook.
Потери противника уточняются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали уникальное видео операции по освобождению Торецка от боевиков
"Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
В течение суток 21 июля противник 15 раз открывал огонь по позициям украинских войск, потерь в рядах ВСУ нету. Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.
Комментарии