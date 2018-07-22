Сутки в зоне ООС: украинец получил ранение

Боевики 4 раза обстреляли позиции украинцев. Фото: Facebook

22 июля российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новоалександровка, Зайцево, Талаковка и Лебединский. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает Операция объединенных сил в Facebook.

Потери противника уточняются.

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"Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

В течение суток 21 июля противник 15 раз открывал огонь по позициям украинских войск, потерь в рядах ВСУ нету. Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.