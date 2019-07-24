Сутки в ООС: стороны не нарушали "режим тишины"

На Донбассе продолжается "режим тишины". Фото: РБК

С начала суток обстрелов позиций Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано.

"С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано. Потерь с украинской стороны нет", - говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

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В штабе напомнили, что 23 июля ВСУ придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования РФ и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по украинским защитникам с автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Факты огня противника было зафиксировано вблизи населенного пункта Луганское.