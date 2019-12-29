Сутки в ООС: боевики стреляли из гранатометов и автоматов

29 декабря на Донбассе сепаратисты трижды нарушили режим прекращения огня.
Два обстрела позиций сил ООС были зафиксированы вблизи населенного пункта Новотроицкое и еще один - у Николаевки, которые находятся в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, сообщает штаб операции Объединенных сил.
Потерь среди украинских военных нет.
Враг применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
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Напомним, 28 декабря на Донбассе боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностям 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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