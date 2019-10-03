Сутки в ООС: боевики 21 раз обстреляли украинские позиции

Боевики в Донбассе продолжают обстрелы. Фото: РБК

Незаконные вооруженные формирования с начала суток 21 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, потерь среди украинских военнослужащих нет.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 21 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава объединенных сил не было", - сообщил пресс-центр ООС.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 11 обстрелов, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - 10 обстрелов позиций объединенных сил.

2 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня.